مسئولة ألمانية تطالب بإلغاء حظر العمل للاجئين

طالبت مفوضة الحكومة الألمانية لشئون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، بإلغاء حظر العمل المفروض على طالبي اللجوء والأجانب المعلق تنفيذ ترحيلهم من البلاد، لسد نقص العمالة المرتبط بجائحة كورونا المستجد في بعض القطاعات.وقالت فيدمان-ماوتس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الإثنين: "هناك حاجة الآن لكل يد مساعدة، لذلك فإنه من السليم أن نتيح لطالبي اللجوء والمعلق تنفيذ ترحيلهم لفترة محدودة العمل كعمال حصاد أو في سلاسل التوريد"، مشيرة إلى أنه من الصعب الآن تنفيذ عمليات ترحيل.وكانت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر دعت من قبل إلى السماح لطالبي اللجوء بالعمل في قطاع الزراعة.ويخشى مزارعون من عدم تمكن غالبية عمال الحصاد من العمل بسبب التقييد المفروض على السفر في كافة أنحاء أوروبا على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.