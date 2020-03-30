وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء 1000 مصرى عالق فى الولايات المتحدة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، سبب رحلات إجلاء العالقين من الجاليات المصرية في الخارج، قائلة: "الدولة تعمل بقلب الأب والأم".وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم تشكيل لجنة عمل دائمة الانعقاد بدأت بالعالقين في دول الخليج بعد إغلاق المطارات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.ولفتت إلى أنه من المنتظر في مطلع إبريل بدء إجلاء المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية وعددهم حوالي ألف مواطن.وناشدت وزيرة الهجرة، الجالية المصرية العالقة في أمريكا بالتواصل وتسجيل البيانات عبر السفارة المصرية هناك أو القنصليات.وأوضحت أن هناك 95 مصريًا عالقًا في المالديف و80 عالقًا في بالي، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الطيران لتدبير خطة إجلاء.