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الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: حكومتنا نجحت حتى الآن فى مواجهة «كورونا»

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:33 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدول التي تنجح في مواجهة كورونا ستتقدم وستنطلق بقوة في المستقبل، أما التي تفشل ستتعرض لمشاكل كبيرة جدًا.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مداخلة ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمر عبد الحميد: «الخريطة ستتغير فيما بعد، فيروس كورونا قضية وجودية، نحن أمام تحد حقيقي في مواجهة الدول، وحكومتنا بقيادتها ناجحة حتى الآن وستستمر إن شاء الله، وعي الشعب الحضاري يظهر وقت الشدائد».

وتابع: «جماعة الإخوان بتاريخها الأسود تاجرت بالدين والوطن، ولم يكن أحد يتخيل أن يتاجروا بالحياة الإنسانية، فقدوا الحس الوطني والديني والإنساني أيضًا، والتجمعات هي دفع للهلاك وهي أحد أهم مخاطر نقل العدوى، والإخوان يدعون إلى التجمعات وهي المتسببة في الحالات المخالفة لقرارات الأوقاف، ونحن لا نعطل الصلاة هذا وقت اللجوء إلى الله، نحن نقول للناس صلوا في بيوتكم نحن نمنع التجمعات وليس الصلوات، فالبشر قبل الحجر والساجد قبل المساجد، والفقه لا يسبق الطب وإنما يتبعه، والدعاء بعد الدواء أو مع الدواء والوقاية خير من العلاج، وفي هذا الزمن الوقاية هي العلاج».

وأكمل: «لا تعارض بين الإيمان والعلم أو الفقه والطب والقاعدة، حيث تكون مصلحة البلاد والعباد وبعض الجهلة الذين لا نصيب لهم من العلم وبعض مواقع التواصل هي السبب وطاعة ولى الأمر في هذا الوقت واجبة، ولا بد من أخذ الكلام من جهة الاختصاص، وكل المؤسسات الدينية اتخذت قراراتها من غلق الجامع الأزهر، والكنائس، وكل القيادات الدينية جرمت الصلاة أمام المساجد».

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