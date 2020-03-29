فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

كان الفنان صلاح ذو الفقار ضابطًا في السجن الذي حبس فيه محمد أنور السادات قبل أن يصبح رئيسا لمصر على خلفية اتهامه باغتيال أمين عثمان رئيس جمعية الصداقة البريطانية وبعض عملاء الإنجليز.

ففي تصريحات صحفية كشفت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنها التقت الفنان صلاح ذو الفقار وقت أن كان والدها في السجن، وشعرت حينها بالخوف من تعذيب بعض السجناء، لكن "ذو الفقار" أخبرها بأن والدها لا يعامل هذه المعاملة أو يتم تعذيبه.

وأثناء حراسة "ذو الفقار" للرئيس الراحل قام بتهريبة عدة مرات، أولها من سجن مصر العمومي، والثانية في قاعة محكمة باب الخلق للجنايات، وبالرغم من فشل الخطة في المرتين لم ييأس "ذو الفقار" وقام بتهريبه للمرة الثالثة من داخل مستشفى محمد علي الخيرية، مما أدى إلى محاكمته، لكنه استطاع الخروج من هذا المأزق، حسبما جاء في كتاب "روائع النجوم" للكاتب الصحفي محمود معروف.