مشادة كلامية بين وزير النقل والإبراشي على الهواء (فيديو)



اقرأ أيضا: وزير النقل: زيادة عدد قطارات المترو لمنع التكدس قبل بدء حظر التجول

وأنهى وزير النقل المداخلة غاضبًا قائلًا: "أنا بشكرك يا أستاذ وائل على مجهودك واللي أنت عملته ومتشكر جدًا". وأنهى وزير النقل المداخلة غاضبًا قائلًا: "أنا بشكرك يا أستاذ وائل على مجهودك واللي أنت عملته ومتشكر جدًا".

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بعد عرض الإبراشي، فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق.وقال الفريق كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر الفضائية المصرية، إن الفيديو الذي عُرض خلال الحلقة، كان يوم الأربعاء وقت تطبيق الحظر، مؤكدًا أنه غير مقبول عرض صور يوم الأربعاء قبل الحظر بدقيقة، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد ليست موجودة طوال الوقت.وأضاف: "مكنش فيه زحام وركبت كل القطارات وشوفت كل المترو، ولازم تعرض اللي اتعمل وصور النهاردة، واللي اتعمل قولته في كل التليفزيونات، يا أستاذ وائل أنت اعلامي محترم، لو سمحت هات صور إمبارح والنهاردة وأول إمبارح، وشوف الحكومة عملت ايه".وأكد الإبراشي أنه كان يوجد زحامًا وجزء منه سلوك بشري ويجب معالجته، مضيفًا: "إذا أنت واخد المسألة موجهة لحضرتك فمش ده الهدف، ولسه فيه زحام".