رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 30 مارس 2020 الموافق 06 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مشادة كلامية بين وزير النقل والإبراشي على الهواء (فيديو)

الأحد 29/مارس/2020 - 11:29 م
كامل الوزير
كامل الوزير
سناء إسماعيل
طباعة
نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بعد عرض الإبراشي، فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق.

وقال الفريق كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر الفضائية المصرية، إن الفيديو الذي عُرض خلال الحلقة، كان يوم الأربعاء وقت تطبيق الحظر، مؤكدًا أنه غير مقبول عرض صور يوم الأربعاء قبل الحظر بدقيقة، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد ليست موجودة طوال الوقت.

وأضاف: "مكنش فيه زحام وركبت كل القطارات وشوفت كل المترو، ولازم تعرض اللي اتعمل وصور النهاردة، واللي اتعمل قولته في كل التليفزيونات، يا أستاذ وائل أنت اعلامي محترم، لو سمحت هات صور إمبارح والنهاردة وأول إمبارح، وشوف الحكومة عملت ايه".

وأكد الإبراشي أنه كان يوجد زحامًا وجزء منه سلوك بشري ويجب معالجته، مضيفًا: "إذا أنت واخد المسألة موجهة لحضرتك فمش ده الهدف، ولسه فيه زحام".

اقرأ أيضا:

وزير النقل: زيادة عدد قطارات المترو لمنع التكدس قبل بدء حظر التجول


وأنهى وزير النقل المداخلة غاضبًا قائلًا: "أنا بشكرك يا أستاذ وائل على مجهودك واللي أنت عملته ومتشكر جدًا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بزيادة بدل المهن الطبية 75%.. ومكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

الصحة: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بكورونا

وزير الاتصالات: المكالمات والإنترنت للأطباء في المستشفيات مجانًا

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

المطربة إيناس عز الدين تعلن إصابتها بفيروس كورونا (فيديو)

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

مشادة كلامية بين وزير النقل والإبراشي على الهواء (فيديو)

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

هذا الممثل كان مرشحًا لدور صلاح الدين الأيوبى قبل أحمد مظهر.. رد فعله مفاجأة

سر إعجاب محمد على كلاى بـ جمال عبدالناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجم الساعة

فنان كبير تورط في تهريب السادات من السجن 3 مرات.. ونجا من المحاكمة

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

تخفيضات 15% على إصدارات صفصافة وإيصالها مجانًا للمنازل

الثلاثاء.. إحياء ذكرى العندليب واستعراض مشوار الموجي

«رؤى» للأفلام القصيرة يبدأ عرض أفلام دورته الثالثة إليكترونيًا

«من بينها الرحلة».. 4 سير ذاتية تمتعت بجرأة البوح تعرف عليها