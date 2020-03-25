كامل الوزير: زيادة عدد قطارات المترو لمنع التكدس قبل بدء حظر التجول

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه لن يحدث زحام في السكة الحديد والمترو، لأن هناك من 20 إلى 30% لا يذهبون للعمل، وسنجد اليوم أنه لم يوجد تكدس داخل سيارات المترو.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه تم زيادة عدد القطارات وأقصى نسبة إشغال موجودة من 50 إلى 60% من ساعات اليوم.وعن التكدس في الساعة الأخيرة قبل الحظر، قال إنه على الناس أن تترك عملها من الساعة 3 للتخفيف من التزاحم في الساعة الأخيرة، لنقلهم في سلام وأمان.وأكد أنه اعتبارًا من الغد سيتم زيادة عدد القطارات وتكثيفها خاصة في الوقت من 3 إلى 5 وزيادة عدد العربات لكي نضمن ألا يكون هناك كثافة للمواطنين وأن تقدر بنسبة 50 إلى 60% لكي لا يحدث تزاحم وتلاصق بين المواطنين ولجودة التهوية.