أول تعليق من «النقل» على فيديو الزحام بالمترو

أكدت وزارة النقل في بيان لها مساء اليوم، أنه بخصوص الفيديو الذي عرضته بعض البرامج الفضائية بخصوص الزحام في مترو الأنفاق، فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي الموافق ٢٥ مارس في محطة عزبة النخل حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم لتطبيق الحظر بعد التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد وهو ما تعاملت معه وزارة النقل بشكل فوري.وأكد البيان أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تفقد يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد ٥ قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومي كما قام اليوم الأحد الموافق ٢٩ مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو في الواحدة بعد الظهر؛ لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.ووجه الوزير، باستمرار الدفع بعد ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساء، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة ٧.١٥ مساء، إضافة إلى أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطارا بدلا من ٣٤ قطارا بزيادة ٧ قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطار بدلا من ٢٢ قطار بزيادة ٥ قطارات وتشغيل عدد ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من ٤ دقائق إلى ٣ دقائق وهو ماساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.واستنكرت الوزارة في بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي الهام وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.