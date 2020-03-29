مخرج «النهاية»: انتهينا من تصوير 75% من أحداث المسلسل

قال المخرج ياسر سامي إنه مسلسله الجديد النهاية دخل أعمال المونتاج أواخر ديسمبر الماضي، وذلك بعد الانتهاء من تصوير عدد كبير من مشاهده في الأردن.أضاف سامي لـ«الدستور» أنه انتهى من تصوير عدد كبير من حلقات العمل، ويتبقى 25%، فقط، مؤكدًا أنه لا يعرف موعد الانتهاء الفعلي لأعمال التصوير، آملًا أن ينتهي بشكل كامل قبل حلول شهر رمضان.مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ومحمد لطفي، وجاري ترشيح باقي أبطال العمل وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي في ثاني تجاربه الإخراجية بعد مسلسل نسر الصعيد الذي عرض رمضان 2018.