رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الوفد: تراجع المركزى عن تطبيق الحد الأقصى لتعاملات الشركات صحح الأوضاع

الأحد 29/مارس/2020 - 08:49 م
حمدي قوطة
حمدي قوطة
إسلام نصير
طباعة
قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن تراجع البنك المركزي المصري عن تطبيق قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع البنكي الصادر صباح اليوم، على الشركات، أنقذ هذه الشركات والعاملين بها من مأزق كبير.

وأضاف قوطة، في بيان، اليوم الأحد، أن القرار الصادر صباح اليوم لتحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع بمبلغ ٥٠ ألف جنيه يوميا كان سيسبب مشكلات كبيرة لهذه الشركات، خاصة مع اقتراب موعد صرف رواتب العاملين بها.

وتابع رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد: "لا يمكن تحديد مبلغ ٥٠ ألف جنيه حد أقصى للتعاملات اليومية في السحب والإيداع لشركات يبلغ رأسمالها ملايين ومليارات الجنيهات وتعاملاتها اليومية بالملايين".

وأشار قوطة، إلى أن تحديد 5 آلاف جنيه كحد أقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي سيسبب تكدسات كبيرة وتجمعات للمواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي، فقد يضطر المواطن إلى النزول أكثر من يوم لسحب احتياجاته من الأموال.

وطالب المهندس حمدي قوطة، الحكومة بأهمية إعادة النظر في القرار فيما يتعلق بحد السحب الأقصى للمواطنين منعا لحدوث أزمات لا داعي لها حاليا، ولمنع تسرب الخوف لدى المواطنين على أموالهم المودعة في البنوك.

كان البنك المركزي المصري، أعلن استثناء ما يتم صرفه للشركات من القرار الصادر اليوم، بشأن وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

السيسى يوجه بزيادة بدل المهن الطبية 75%.. ومكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل

علاج فيروس كورونا.. حقيقة استخدام عقاقير الإيدز فى محاربة «كوفيد -19»

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

رسميًا.. «التعليم» تعلن المحذوف والأجزاء الملغاة بمناهج الثانوية العامة

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

756 وفاة جديدة بـ«كورونا» فى إيطاليا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

سر إعجاب محمد علي كلاي بـ جمال عبد الناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

تفاصيل وضع شادية في الحجر الصحي 5 أيام.. «كانت عائدة من دولة آسيوية»

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

نجم الساعة

سر إعجاب محمد علي كلاي بـ جمال عبد الناصر.. ولهذا السبب طلب لقاءه

الصحة

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

منوعات

إشارة تردد قناة osn movies kids على النايل سات

توزيع مناهج الثانوية العامة الجديد 2020 بالتفصيل بعد قرار حذف أجزاء من المقررات

رسام يوثق أزمة «كورونا» بأكثر من 60 كاريكاتيرًا ساخرًا (صور)

وفاة أول رضيع جراء كورونا فى أمريكا

مقالات الرأي
عمرو خالد
مُنزلًا مباركًا.. كيف تُرزق البركة من الله؟
د. منى حلمى
برهانى الأعظم على أننى مستعصية على الفهم أخذل كل التوقعات والتنبؤات
ماجد حبته
لجان «المافيا» الإلكترونية!
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
المزيد

الثقافة

«رؤى» للأفلام القصيرة يبدأ عرض أفلام دورته الثالثة إليكترونيًا

«من بينها الرحلة».. 4 سير ذاتية تمتعت بجرأة البوح تعرف عليها

الدرويشة والسندريلا فى أسطورة صفاء النجار

الصين تكتب أغنية في حب مصر