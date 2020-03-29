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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: زيادة بدل الأطباء خطوة جيدة لإنصاف وضع معوج

الأحد 29/مارس/2020 - 08:47 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن زيادة بدل المهن الطبية خطوة جيدة لإنصاف وضع الأطباء المعوج، لافتًا إلى أن الأطباء بالتأكيد يستحقون أكثر من ذلك، ولكن بداية الغيث قطرة.

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الجيش يحمي حدود مصر الجغرافية، والأطباء يحافظون على حدود مصر الصحية، موجهًا التحية لكل أطباء مصر، لما يبذلونه في معركة مواجهة فيروس كورونا.

وتابع: "المجتمع ظلم الأطباء جدًا، وقد يكون اللي حصل النهاردة محاولة أن الناس تعيد التفكير من يكون في بداية الصفوف ومين يكون في آخرها"، لافتًا إلى أن مطرب المهرجانات يأخذ 50 مليون جنيه من يوتيوب، وهذا يصيب بعض الناس بصدمة.

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