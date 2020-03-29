«حماة الوطن» يجري مسحًا للكشف المبكر عن كورونا

قال اللواء فؤاد عرفه، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، إنه استمرارا للدور الذى يقوم به الحزب على مستوى الجمهورية لمكافحة فيرس كورونا ومنع انتشاره قامت أمانه الحزب بمحافظة سوهاج بشراء المواد الخام للمطهرات وتركيبها بالتعاون مع كلية العلوم جامعة سوهاج وتوفيرها لامانات المراكز بالمحافظة.وأضاف "حزب حماة الوطن"، فى بيان له اليوم، أن أمانة الحزب بمحافظة اسيوط تقوم بالمعاونة فى عملية المسح الشامل علي مستوي المحافظة للكشف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بتوفير خمسة اجهزة من ادق الاجهزة للاشعة تحت الحمراء والمستخدمة عالميا للاستشعار الحراري للكشف المبكر للفيروس لجميع المواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والحملة تنطلق من خلال خمسة مجموعات استكشافية على جميع مراكز المحافظة.وأكد "النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن"، أن جميع أمانات الحزب على مستوى الجمهوية تقوم بدورها لمكافحة الفيروس، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى للحزب، مناشدًا المواطنين بضرورة تكاتف الجهود للعبور من هذه المرحلة مع الالتزام الكامل بتعليمات اجهزة الدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والحظر لمواجهة فيروس كورونا المستجد للقضاء علية، فضلًا عن أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة للتصدي له، خاصة اننا فى مرحلة دقيقه من مراحل انتشار الفيروس.