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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة حول إحلال السيارات الكهربائية بدلًا من التاكسي الأبيض

الأحد 29/مارس/2020 - 04:41 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجة لرئيس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال العام، والصناعة، والإنتاج الحربي، بشأن آليات توفير التمويل اللازم لدعم خطة إحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية.

وأوضحت أن وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية على المستوى المحلي، عن طريق إنشاء محطات شحن لبيع أسعار كهرباء بسعر التكلفة دون دعم أو مغالاة في الربح، ومبلغ نقدي لكل مشتر لسيارة كهربائية.

وأكدت أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية له أهمية كبرى خاصة في ظل ما تتمع به من مميزات أهمها انخفاض تكلفة صيانتها، وحفاظها على البيئة، وعلى صحة الإنسان والحد من مشكلات تلوث الهواء وأمراض الالتهاب الرئوي.

وأوضحت أن الخطة تستهدف تحويل السيارات العادية إلى الغاز الطبيعى، والتخطيط لتحويل عدد كبير من السيارات التى تعمل بالسولار والبنزين إلى الغاز والسيارات القديمة سيتم إحلالها".

وطالبت من الحكومة إعلان تفاصيل عن خطة هذا التحول، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية، والمطلوب من سائقي التاكسي الابيض، لا سيما أن هناك أسرا ينصب مصدر رزقها على دخل التاكسي ومن ثم يتطلب مزيد من التوضيح حول خطوات خطة الاحلال.

واقترحت توفير قرض حسن لأصحاب التاكسي، كآلية للتغلب علي هذه المشكلة، ويساعدهم فى تنفيذ خطة الإحلال دون ان يتعرضوا لإجحاف.

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