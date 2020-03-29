الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 29 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.القاهرة 15 29شبين الكوم 15 29طنطا 14 28دمنهور 14 27الإسكندرية 14 29بلطيم 14 29مطروح 15 29السلوم 15 31سيوة 13 32بورسعيد 14 28دمياط 14 29الزقازيق 15 29الإسماعيلية 14 31السويس 14 30العريش 13 28رفح 13 27رأس سدر 15 28نخل 10 27نويبع 18 28طابا 17 27كاترين 10 26الطور 18 25شرم الشيخ 18 29الغردقة 18 29مرسى علم 17 27الفيوم 16 29بنى سويف 14 30المنيا 14 30أسيوط 15 31سوهاج 15 32قنا 16 32الأقصر 15 32أسوان 18 32أبوسمبل 18 31الوادي الجديد 13 32شلاتين 16 30أبورماد 17 27حلايب 19 28رأس حدربة 17 27