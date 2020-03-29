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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 29 درجة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:45 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 29
شبين الكوم 15 29
طنطا 14 28
دمنهور 14 27
الإسكندرية 14 29
بلطيم 14 29
مطروح 15 29
السلوم 15 31
سيوة 13 32
بورسعيد 14 28
دمياط 14 29
الزقازيق 15 29
الإسماعيلية 14 31
السويس 14 30
العريش 13 28
رفح 13 27
رأس سدر 15 28
نخل 10 27
نويبع 18 28
طابا 17 27
كاترين 10 26
الطور 18 25
شرم الشيخ 18 29
الغردقة 18 29
مرسى علم 17 27
الفيوم 16 29
بنى سويف 14 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 31
سوهاج 15 32
قنا 16 32
الأقصر 15 32
أسوان 18 32
أبوسمبل 18 31
الوادي الجديد 13 32
شلاتين 16 30
أبورماد 17 27
حلايب 19 28
رأس حدربة 17 27

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