الداخلية تضبط 170 قضية مخدرات و147 سلاحا فى 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 147 قطعة سلاح ناري، و170 قضية مخدرات وتنفيذ 74 ألفا و393 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.وواصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملاته تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية، ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط عدد 147 قطعة سلاح نارى، بحوزة 127 متهما، وذلك على النحو التالى، 10 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و22 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و108 فرد محلي، و161 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة.وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ تنفيذ 74 ألفا و393 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: 334 حكم جناية، و21769 حكم حبس جزئي، و3924 حكم حبس مستأنف، و37523 حكم غرامة.وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (7) متهمين ارتكبوا 16 حادثا متنوعا، وفي مجال قضايا المخدرات، تم ضبط 170 قضية مخدرات، فيما أسفرت الجهود، عن ضبط 40 متهما هاربا، وتم ضبط 28 متهما في مجال ممارسة أعمال البلطجة.وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (130) دراجة نارية مخالفة، وتم ضبط 15 ألفا و646 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية.