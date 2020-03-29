فلسطين تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة كورونا

قال محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 106 حالات، بعد تسجيل ثماني حالات منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأحد، مضيفا أن الحكومة تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة الأزمة.وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رام الله: "صباح اليوم تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة".وقال إشتية، إن حكومته بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا.وسجلت فلسطين يوم الثلاثاء حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لامرأة في الستينيات من عمرها من قرية "بد" شمال غربي مدينة القدس.وأفاد اشتية في مؤتمره الصحفي أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس.وقال: "خلال أيام سوف تصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضا ستصلنا أعداد من أجهزة التنفس، ولا يوجد مكان في العالم إلا يحتاج هذين البندين".وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمها.وقال اشتية، إن حكومته تعمل على "دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة"، مشيرا إلى أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.