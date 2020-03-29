مصرع مسجلي خطر فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالفيوم

لقي اثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الفيوم مصرعمهما، بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات أمنية أثناء محاولة القبض عليهما.و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، اختباء إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الأول "45 سنة"، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه فى 9 قضايا "قتل، شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد"، ومطلوب لتنفيذ 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا "مقاومة سلطات، حيازة سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة)، والثاني "35 سنة" شقيق الأول سبق اتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات"، ومطلوب لتنفيذ 5 أحكام "تبديد".عقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى وقوات الأمن بالفيوم مدعومين بقوات الأمن المركزى، بإعداد حملة أمنية إستهدفت ضبط المذكورين، ولدى مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها، فبادلتهما القوات بالمثل مما أدى إلى مصرعهما، وبتمشيط المكان عُثر بجوارهما على (2بندقية آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.