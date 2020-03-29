زيمبابوى تبدأ غدا عملية إغلاق للسيطرة على كورونا

أعلن إيمرسون منانجاوا رئيس زيمبابوي، بدء عملية إغلاق اعتبارا من الغد الإثنين، في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وحتى الآن تم تسجيل 5 حالات إصابة، وحالة وفاة للصحفي زورورو ماكامبا (30 عاما).وبناء على قرارات الحكومة سيكون مواطنو زيمبابوى مطالبين بالتزام منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع، ولايسمح لهم بالخروج سوى لشراء الطعام والحصول على الخدمات الصحية الحيوية، وستتابع قوات الأمن الالتزام بقرار الاغلاق.وجاء قرار رئيس زيمبابوى بعد يوم من قرار جنوب أفريقيا بفرض الإغلاق لمدة 21 يوما.