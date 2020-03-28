عمرو عبدالجليل: سعيد بالعمل مع المخرج حسني صالح في «بت القبايل»

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل "بت القبايل" منذ أيام، مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل مع المخرج حسني صالح وجميع فريق العمل.وأضاف عبدالجليل لـ"الدستور"، أنه يصور حاليا مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وأوضح أن المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج سينرجى، متوقعا أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا خلال فترات عرضه.وتابع أن فكرة المسلسل تدور فى إطار الخيال العلمى إذ تدور أحداثه فى 2121 أى بعد 100 سنة من الآن، ويشارك فى بطولته أحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين حيث يضم العمل أكثر من 100 شخصية خلال الأحداث.