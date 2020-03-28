«وفد كفر الشيخ» يشيد بجهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا

أكد الصحفي حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية وسكرتير عام حزب الوفد بمحافظة كفر الشيخ، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا استباقية وتعبر عن مدى اهتمام وحماية وصحة المواطن.وأضاف "بكر"، أن المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فور ظهور الفيروس وبدء الحكومة اتخاذ إجراءات مواجهته أطلق الحملات التوعية في المحافظات وشكل لجنة الطوارئ الصحية التي تعمل على مدار الساعة وتضم أطباء متخصصين من داخل الوفد وخارجه، بالإضافة إلى حملتي إغاثة وتعقيم، وبدأت الحملات بمحافظة القاهرة والجيزة، حيث تم توزيع شنط تحتوى على مطهرات وكمامات وإرشادات صحية للمواطنين ومازالت المحافظات خلية عمل مساندة للدولة في مواجهة ذلك الخطر، فالوفد يقف جنبا بجنب لمساندة الدولة المصرية ولحماية المواطنين.وأوضح "بكر"، أن رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والصحة والتنمية المحلية، قاموا بمجهود جبار لمحاصرة الفيروس من خلال القرارات السريعة لاتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون انتشار هذا الوباء والعمل على القضاء عليه.ووجه "بكر" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما بذله من جهود للتصدي لهذا الفيروس، وهي لا تقل عن دوره الوطني والعالمي في التصدي للإرهاب ومكافحته، كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء كل فيما يخصه والذين يواصلون الليل والنهار من أجل الشعب.وأشاد "بكر"، بجهود محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، والأجهزة المعنية لعملهم الدءوب من أجل المواطنين، موجهًا الشكر لكافة الأطباء والعاملين بمستشفيات كفر الشيخ، على ما يبذلونه من جهد للتصدي لهذا الفيروس القاتل، ويدعو جميع المواطنين أن يتكاتفوا ويلتزموا بالتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية.