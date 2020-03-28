إطلاق «إسكندرية كلها واحد» لمساعدة العمالة غير المنتظمة

أطلق البرلماني السكندري الأسبق عامر فكرى، منسق حملة نهوض من أجل مصر، مبادرة "إسكندرية كلها واحد"، لمساعدة العمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذى أثر على حياة ومصدر رزق تلك الفئة التى ليس لها تأمين وضمان لاستمرار قوت يومها، ومعاونة الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة التي قامت بصرف منحة قدرها 500 جنيه لدعمهم في تلك الفترة.وأكد فكرى، في بيان صحفي اليوم السبت، أنه سيفتح مكتبه لتتمكن العمالة من تسجيل بياناتها على الموقع الخاص بالوزارة، وسيضم كل من يستحق المساعدة لحملته لمعاونتهم هم والباعة الجائلين في الأيام المقبلة وتوفير احتياجات أسرهم.وطالب فكري، أهالي غربال ومحرم بك والإسكندرية، بمعاونته في حملته، إذ سيبدأ في تلقي الطلبات من يوم غد الأحد وتسجيل البيانات مجانًا ومعاونتهم خلال الفترة القادمة، بشرط إثبات أنه من العمالة المتضررة بصورة الرقم القومى، وكل من سيصرف له من الدولة سيضمه للحملة وتقديم المساعدات له.