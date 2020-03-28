رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد: مسلسل «الأخ الكبير» إضافة لرصيدى الفنى

السبت 28/مارس/2020 - 11:51 ص
دينا فؤاد
دينا فؤاد
أ ش أ
طباعة
عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل (الأخ الكبير)، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع ردة الفعل الكبيرة التي حدثت بعد مشاركتها بهذا العمل.

وقالت دينا فؤاد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن العمل كله متميز وشخصيتها لاقت رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تابعت ردود أفعال الجمهور وتعليقاتهم على السوشيال ميديا، وكلها أسعدتها.

واعتبرت مسلسل "الأخ الكبير" إضافة لرصيدها الفنى من خلال دور جديد لم يسبق لها تقديمه من قبل، كما أن الجمهور في الشارع وعلى السوشيال ميديا عبّر لها عن إعجابه بالشخصية.

وأضافت أن السيناريو الجيد هو ما يحركها في المقام الأول، وأن ما جذبها لمسلسل (الأخ الكبير) قصته المختلفة ومناقشته لموضوع مجتمعى، مؤكدة أن كل فنان من الذين شاركوا فى المسلسل كان ظهوره مختلفًا عما سبق وظهر فيه من أعمال.

وعبرت عن سعادتها بخوض المسلسل الذى توقعت أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، عندما قرأت الحلقات الأولى من السيناريو وعرفت طبيعة الشخصيات في الأحداث.

وجرت أحداث المسلسل، الذي عرض مؤخرًا على مدى 45 حلقة، فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبى بـ(بولاق أبوالعلا) ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، وأيتن عمر، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

موضوعات متعلقة

رفع مدة عزل العائدين من الخارج إلى 28 يومًا ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

وفاة الممثل الأمريكي مارك بلوم بـسبب فيروس كورونا

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة تكشف سبب ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا في مصر (فيديو)

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

منوعات

«محمول» يحدد الإصابة بكورونا في خمس دقائق

موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يلعب مع الكبار
صفاء النجار
ما نراه أقل كثيرًا مما لا نراه
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: مرثية الثلاثين.. عن أحلام جيل ضائع
يوسف إدوارد
كيف صلى الصينيون؟
المزيد

الثقافة

الفائزون في جائزة «ابن خصيب» الثقافية

قدمت معونة للحكومة لمواجهة كورونا.. «المافيا» فى قبضة موسولينى

«المصرية اللبنانية» تهدي كتبًا لمصابي كورونا في العزل الطبي

وزيرة الثقافة تعلق على نجاح حفل عمر خيرت