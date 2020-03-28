دينا فؤاد: مسلسل «الأخ الكبير» إضافة لرصيدى الفنى

عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل (الأخ الكبير)، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع ردة الفعل الكبيرة التي حدثت بعد مشاركتها بهذا العمل.وقالت دينا فؤاد، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن العمل كله متميز وشخصيتها لاقت رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تابعت ردود أفعال الجمهور وتعليقاتهم على السوشيال ميديا، وكلها أسعدتها.واعتبرت مسلسل "الأخ الكبير" إضافة لرصيدها الفنى من خلال دور جديد لم يسبق لها تقديمه من قبل، كما أن الجمهور في الشارع وعلى السوشيال ميديا عبّر لها عن إعجابه بالشخصية.وأضافت أن السيناريو الجيد هو ما يحركها في المقام الأول، وأن ما جذبها لمسلسل (الأخ الكبير) قصته المختلفة ومناقشته لموضوع مجتمعى، مؤكدة أن كل فنان من الذين شاركوا فى المسلسل كان ظهوره مختلفًا عما سبق وظهر فيه من أعمال.وعبرت عن سعادتها بخوض المسلسل الذى توقعت أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، عندما قرأت الحلقات الأولى من السيناريو وعرفت طبيعة الشخصيات في الأحداث.وجرت أحداث المسلسل، الذي عرض مؤخرًا على مدى 45 حلقة، فى إطار اجتماعى ودرامى حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبى بـ(بولاق أبوالعلا) ويواجه تحديات الحياة، فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، وأيتن عمر، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ورندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة، وحمادة بركات، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.