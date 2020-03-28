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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محامي الدقهلية» تبحث تدبير موارد لمواجهة تبعات فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:47 ص
كورونا
كورونا
محمد جعفر
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عقدت نقابة محامي جنوب الدقهلية، برئاسة محمد الغمري، اجتماعا طارئ، بنادي المحامين، لبحث كيفية تدبير الموارد المالية لمساعدة المحامين في تخطي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حاتم شوقي، وكيل النقابة الفرعية، إنه تم الانتهاء من الاجتماع، وتوصلنا إلى إنشاء صندوق الأزمات لمساعدة المحامين، مشيرا إلى أن العرض المالي للفرعية تبين وجود 24880 جنيها فقط.

وأضاف وكيل الفرعية، أنه تم تحديد موعد خلال 48 ساعة لمقابلة النقيب العام رجائي عطية، للمطالبة بتفعيل المادة 213 محاماة، التي تقتضي مساعدة المحامين في مواجهة الأزمات.

وأكد شوقي، تخصيص مبلغ من صندوق الفرعية لشراء مطهرات وكمامات وتوزيعها على المحامين لمواجهة "كورونا"، مشددا على ضرورة تعقيم جميع غرف المحامين بمحاكم الدقهلية.

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