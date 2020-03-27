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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

اكواد الطلاب 2020 .. رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي studea emis

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:29 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
رغدة محمد
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علن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتاحة موقع studea.emis.gov.eg للاستعلام عن اكواد الطلاب 2020 للمشروع البحثي الذي على اساسه سوف يتم تحديد نتيجة الترم الثاني بعد قرار وزير التربية والتعليم بتأجيل الدراسة  خلال تلك الفترة لمنع الإختلاط الطلاب ببعضهما من أجل عدم إنتشار فيروس كورونا المنتشر خلال تلك الفترة في كافة انحاء العالم وأصبح وباء عالمي .

وصرح طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان هناك العديد من التوضيحات التي سوف تتوفر علي موقع وزارة التربية والتعليم وذلك خلال تصريح حصري خلال مداخلة تلفزيونية علي قناة اون تي في علي النايل سات، في ظل تعليق الدراسة و إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020 لجميع طلاب وطالبات النقل الابتدائي والإعدادي، وتكليفهم بأعداد مشروع البحث

ونقدم من خلال هذا التقرير موقع من أجل الإستعلام عن أكواد الطلاب 2020 لعمل الابحاث المطلوبة من الطلاب بعد ان اكد ذلك وزير التربية والتعليم من خلال موقع studea.emis.gov.eg .

الخطوات التالية للاستعلام عن كود الطلاب 2020 من خلال الرقم القومي

1- الدخول إلى موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب 2020 studea.emis.gov.eg من هنا
2- إدخال الرقم القومي للطالب وهو الرقم الموجود أعلي شهادة الميلاد
3- إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب
4- اختيار المحافظة التي تقع فيها مدرسة الطالب ومحل ميلاده
5- اختيار النوع "ذكر - أنثى".

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جدول أكواد الابحاث لكل مادة فى "مشروع البحث"

يضم الجدول التالي الاكواد البحثية الخاصة بكل طالب كل حسب المرحلة التعليمية


وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي وهي:
الصف الثالث الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي
الصف الأول الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

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