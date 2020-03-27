«التعليم» تتيح الأكواد الخاصة بعمل الأبحاث للطلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية لمعرفة أكواد التلاميذ للدخول على المنصة لعمل البحث بالرقم القومي.ويمكن معرفة الكود بالرقم القومي الخاص بالطالب (موجود بشهادة الميلاد الكمبيوتر) مع تسجيل تاريخ الميلاد والمحافظة وتحديد نوع الطالب (ذكر أو أنثى).ويستخدم الكود في الدخول على الموقع المحدد للأبحاث والتعامل من خلالهويمكن معرفة الأكواد بالدخول على الرابط التالي: http:studea.emis.gov.egيمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الكود الخاص بك:1- الدخول إلى موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب2- إدخال الرقم القومي للطالب وهو الرقم الموجود أعلي شهادة الميلاد3- إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب4- اختيار المحافظة التي تقع فيها مدرسة الطالب ومحل ميلاده5- اختيار النوع "ذكر - أنثى".وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي وهي:الصف الثالث الابتدائيالصف الرابع الابتدائيالصف الخامس الابتدائيالصف السادس الابتدائيالصف الأول الإعداديالصف الثاني الإعداديالصف الثالث الإعدادي