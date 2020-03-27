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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تتيح الأكواد الخاصة بعمل الأبحاث للطلاب

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:24 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية لمعرفة أكواد التلاميذ للدخول على المنصة لعمل البحث بالرقم القومي.

ويمكن معرفة الكود بالرقم القومي الخاص بالطالب (موجود بشهادة الميلاد الكمبيوتر) مع تسجيل تاريخ الميلاد والمحافظة وتحديد نوع الطالب (ذكر أو أنثى).

ويستخدم الكود في الدخول على الموقع المحدد للأبحاث والتعامل من خلاله

ويمكن معرفة الأكواد بالدخول على الرابط التالي: http:studea.emis.gov.eg

يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الكود الخاص بك:

1- الدخول إلى موقع الاستعلام عن أكواد الطلاب
2- إدخال الرقم القومي للطالب وهو الرقم الموجود أعلي شهادة الميلاد
3- إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالطالب
4- اختيار المحافظة التي تقع فيها مدرسة الطالب ومحل ميلاده
5- اختيار النوع "ذكر - أنثى".

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم الصفوف المقرر عليها البحث التعليمي وهي:
الصف الثالث الابتدائي
الصف الرابع الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي
الصف الأول الإعدادي
الصف الثاني الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

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