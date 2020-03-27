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الجمعة 27 مارس 2020 الموافق 03 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: سلامة 5 مشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في الموصل

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:20 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلن مدير صحة نينوى العراقي، فلاح الطائي، اليوم الجمعة، أن الفحوصات أثبتت سلامة 5 مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بينهم عسكري.

وقال الطائي إن "الفحوصات المختبرية من الصحة العامة في بغداد لخمسة من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وصلت إلى الموصل، وأثبتت سلامتهم من الإصابة".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، وذلك في أكبر عدد إصابات تسجلها البلاد منذ انتشار الفيروس، مشيرة الى أن مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ ٤٥٨ حالة، فيما أشارت إلى تسجيل 40 حالة وفاة و122 حالة تعافٍ من المرض.

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