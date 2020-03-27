نائب محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لتفعيل خطة التعليم عن بعد

عقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد - عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمس الخميس، اجتماعا موسعا مع مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من المعلمين بالمحافظة فى جميع التخصصات، لبدء تفعيل خطة التعليم عن بعد للمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة، فى إطار خطة الدولة للقيام بالتعليم عن بعد كإجراء احترازى ووقائى تتخده الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.واستعرض نائب المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خطة التعليم عن بعد التى ستقوم بها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، والتى ستتضمن نشر فيديوهات بالصوت والصورة لشرح المقررات الدراسية للصف الثالث الإعدادى خلال أسبوع، ويليه بث فيديوهات للصف الثانى والأول الإعدادى، والاستعانة بعدد من المعلمين الذين تم ترشيحهم من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.كما تم خلال اللقاء الإعداد للبدء فى تسجيل الفيديوهات التعليمية فى جميع المقررات للمرحلة الإعدادية، مؤكدا حرص الدولة على إيجاد آلية؛ للتواصل مع أبنائنا الطلاب وتوصيل المعلومات لهم فى سهولة ويسر مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب فى ظل الأوضاع الراهنة التى تشهدها المحافظ.