هنا شيحة وياسمين الخطيب تدعمان الغارمات عبر «انستجرام»

أعلنت كًلا من الفنانة هنا شيحة والإعلامية ياسمين الخطيب، عن دعمهما لمشروع "Narya & Ahara" وعن طريق موقع انستجرام.و"Narya & Ahara" مشروع جديد لدعم الغارمات، أنشأته شابتان هما هنا معتز ونورهان نبيل، تقومان خلاله بتصميم ملابس وحلي نسائية، وتوفران للسيدات الغارمات إمكانية تنفيذ تصميماتهما والاستفادة من ريع البيع، وذلك بالتعاون مع جمعية رعاية أطفال السجينات.ونشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها على "انستجرام" صورة لصفحة المشروع، وعلقت عليها:"الأكونت ده اللي عملوه بنتين من إسكندرية علشان يساعدوا السيدات الغارمات، هما حابين نساعدهم من خلال شغلهم مش من خلال التبرعات، شوفوا الأكونت ولو عجبكوا حاجه اشتروها".كما نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب عبر حسابها قائلة:"ده مشروع بيساعد الغارمات بالشغل مش بالتبرعات، ساعدوهم واشتروا منهم".