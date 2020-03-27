ضبط صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب مصنع غير مرخص ينتج مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ويبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وجمع الأموال.وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط مسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعثر بداخل المصنع على 5000 متر قماش شاش- 10 أثواب قماش فازلين- 3000 غطاء رأس- 700 جوانتى عمليات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.