«الصحة» تكشف سر ارتفاع وانخفاض أرقام المصابين بـ«كورونا»

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر ترتفع وتنخفض حسب عملية التقصي، مؤكدًا أنه لن تحدث قفزات في أعداد المصابين طالما هناك إلتزام بالإجراءات.وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية " mbc مصر" أن تعداد الحالات الحرجة في مصر ليست كبيرة، حيث لا تزيد عن 3 حالات من مجموع المصابين، منوها بأن 8 حالات من المتوفيين كانوا أجانب، وأعمارهم كبيرة، وأنهم: "لم يتلقوا العلاج بمصر أكثر من أسبوع".وأوضح أن، مصر استقبلت فريقا من المكتب الإقليمي التابع لمنظمة الصحة العالمية لمتابعة التعامل مع فيروس كورونا، وأن المنظمة أكدت التزام مصر بشروط الوقاية، وكان هناك بعض الملاحظات، لكنها لا تؤثر في سير العمل.