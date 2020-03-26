فاروق حسني يكشف قيمة أغلى لوحاته

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن مسابقة فاروق حسني للفنون التي أقيمت مؤخرًا تضمنت على نماذج وأعمال مميزة، الأمر الذي تسبب في حيرة كبيرة للجنة وذلك من أجل الاستقرار على فائز واحد فقط.وكشف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، عن قيمة أغلى لوحة باعها في تاريخه والتي وصل سعرها إلى 100 ألف دولار، وفاجأته الإعلامية منى الشاذلي بضرب الرقم في 17 وهو سعر الدولار ليملأ الاستوديو الضحك.ولم تنس منى الشاذلي خلال الحلقة باتباع سبل الحماية لعدم نشر فيروس كورونا من أساليب تعقيم وكذلك السلام عن طريق ملامسة الكوع بدلًا من الأيدي.