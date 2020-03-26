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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المؤتمر» يطلق حملات موسعة بالمحافظات لمكافحة كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:04 م
حملات موسعة بالمحافظات
حملات موسعة بالمحافظات لمكافحة كورونا
محمد الشريف
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أطلق حزب المؤتمر، حملات موسعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد في عدد من محافظات الجمهورية التي يتواجد فيها الحزب بقوة.

وقال أحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية بحزب المؤتمر، إن حملات الحزب كانت في ثلاث اتجاهات الاتجاه الاول تضمنت تعقييم المصالح الحكومية والخاصة والمواقف العامه ومحطات القطارات وكان ذلك بالتنسيق مع الجهات التفيذية بالمحافظات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دور الحزب المجتمعي في مساعدة المواطنين ومساندة الدولة المصرية في حربها ضد هذا الفيروس، أما الاتجاه الثاني كان عبارة عن حملات توعية نفذها قيادات وشباب الحزب بالمحافظات سواء بتوزيع نشرات في الشوارع أو عن طريق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل نصية على التليفونات، وكان الاتجاه الثالث هو تدشين حمله موسعة أطلقها الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لدعوة القادرين للتبرع لصندوق تحيا مصر التي تنفق منه الحكومة لمواجهه فيروس كورونا سواء كان برسالة نصية أو التبرع لحساب الصندوق في أي من البنوك.

وأضاف "خالد" في بيان له، أنه سيتم استكمال الحملات في جميع محافظات مصر وعلى مدار الأيام المقبلة، موجها ندائه إلى جميع المواطنين بالإلتزام في المنازل واتباع كافة التعليمات التي أعلنتها أجهزة الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه؛ توجه الربان عمر المختار صميده رئيس الحزب، بالشكر لجميع قيادات حزب المؤتمر بالمحافظات علي الجهد المبذول لمساندة الدولة المصرية للعبور من الازمه ودعي جميع فئات المجتمع بالمشاركة بكافة الأدوات المتاحة لديهم، والقادرين التبرع لصندوق تحيا مصر والتكاتف مع الدولة المصريه لمواجهة هذا الفيروس.

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