تأكيدًا لانفراد «الدستور».. إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».وأصدر وزير التربية والتعليم بيانا صحفيا منذ قليل، أكد فيه انفراد جريدة «الدستور» الذي نشرته يوم الاثنين الماضي حول تفاصيل إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية وإستبدالها ببحث.وقال الوزير إنه بالنسبة شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي)، سيتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني، ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عامفني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.ونشرت الدستور الاثنين الماضي، خبرا عن إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية والاكتفاء بأبحاث يتم تقديرها بدرجات من قبل المعلمين.