تامر حسني ينصح جمهوره لمواجهة كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

علق الفنان تامر حسنى، برسالة إلى جمهوره يلتمس منهم الجلوس في المنزل خلال هذه الفترة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".وكتب تامر حسنى: "أسبوعين تحديد المصير، أرجوكم نهتم بالبوست ده ضرورى، أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله وربنا هيفرجها علينا، المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية".وتابع:"اشرب ميه كتير ومشروبات ساخنة، اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح، والأهم اعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك".واختتم: "تعامل إن كل من حولك مريض وانت بتحمى نفسك منهم، أو كأنك أنت المريض وحريص إن لا تُعدى أحدا منهم، معلش نستحمل أسبوعين أرجوكم، والله هتفرق معانا كلنا وهنحس الفرق بسرعة وهنعدى بعون الله".وطرح تامر حسني أمس الاربعاء، أغنية جديدة حول فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وأعلن حسني، مؤخرًا قبول تحدي الفنان عمرو يوسف، في إطار الدعوة التي أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم "تحدي الخير"، حيث أعلن تامر حسني، قبوله المشاركة في التحدي، وأنه سيتكفل بـ400 أسرة متضررة.