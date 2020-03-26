خالد الجندى: صلوا الجمعة فى بيوتكم.. وأكثروا من الدعاء قبل المغرب (فيديو)

طالب خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الموطنين بالالتزام بقرار الحكومة بصلاة الجمعة فى المنزل غدًا، مشددا على ضرورة الالتزام بصلاة سنن يوم الجمعة، من الغسل والتطهر والنوافل.وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "هناك ساعة إجابة يوم الجمعة استثمروها، بالدعاء، واكثروا منه قبل صلاة المغرب بساعة بنية رفع البلاء والوباء".