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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يتفقد المترو ومحطة رمسيس لمتابعة حركة القطارات

الخميس 26/مارس/2020 - 07:42 م
وزير النقل يتفقد
وزير النقل يتفقد المترو
علا غزال
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تفقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، قبل بدء توقيت حظر التجوال بساعة ونصف، المركز التحكم الرئيسي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لمتابعة حركة تشغيل القطارات.

واطمأن «الوزير» على عدم تكدس الركاب في كافة المحطات وتقديم كافة التسهيلات للركاب، ثم توجه إلى محطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني، وشاهد مرور ٣ قطارات، للتأكد من عدم وجود أي تزاحم ووجود أماكن خالية بكراسي القطارات.

والتقى وزير النقل عددًا من الركاب، وأشاد بوعي الشعب المصري والخروج في توقيتات متنوعة من العمل، مؤكدا أنه تابع على مدار الساعة مع قيادات المترو انسيابية وانتظام حركة القطارات طوال فترة التشغيل اليوم، وتابع عدم التكدس بالخطوط الثلاثة سواء أمام شبابيك التذاكر أو على الأرصفة أو داخل القطارات، مشيرا إلى أن هناك ٣٨ قطارًا بالخط الأول و٢٢ قطارًا بالخط الثاني و٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لا يزيد على ٤ دقائق، وتم الدفع بـ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التي تسبق توقيت الحظر، مما أسهم في عدم وجود أي تكدس في المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة.

وتوجه الوزير إلى محطة السكك الحديدية برمسيس، وتابع نزول الركاب من قطار ٩٦٦ دمياط القاهرة، وتفقد أرصفة الوجهين القبلي والبحري.

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