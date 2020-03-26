قرارات التعليم.. إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية واستبدالها بمشروع بحثي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم،ـ إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية، واستبدالها بمشروع بحثي فيما درسه الطالب قبل 15 مارس فقط.



جاء ذلك خلال فيديو للوزير يتضمن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ولحماية الطلاب من فيروس كوفيلد19 المعروف اعلاميا باسم كورونا.

وعقد وزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، مؤتمرا صحفيا لإعلان حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بالعملية التعليمية، في ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

مصادر تكشف قرارات وزير التعليم

وكانت مصادر قد كشف لـ«الدستور» أن وزير التعليم سيحسم مصير امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية وامتحانات المصريين في الخارج وامتحانات طلاب الصفين الأول والثاني في ثانوية الدبلومات، والشهادات العامة والدولية (البريطانية والأمريكية) والتعليم الفني.

وأكدت المصادر أن الدكتور طارق شوقي سيوضح منهج البحث المطلوب من طلاب صفوف النقل، وكل ما يتعلق بالقنوات التعليمية والمنصة الإلكترونية للمدارس والامتحانات الإلكترونية والمحتوى الدراسي المستهدف في المشروعات والامتحانات.

قرارات تفسيرية ومنظمة للعمل في مرحلة تعليق الدراسة

وأكدت المصادر أن القرارات ستكون تفسيرية ومنظمة للعمل في مرحلة تعليق الدراسة في (15 مارس حتى 15 أبريل) كما ستتناول معايير المشروعات البحثية التي تقرر استبدالها مكان امتحانات نهاية العام وكيفية تنفيذها، إضافة لاستعراض جهود الوزارة في إنشاء منصة إلكترونية لتواصل الطلاب والمعلمين، خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام الدراسي.