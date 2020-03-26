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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مد فترة التقديم لمسابقات «الأعلى للثقافة» حتى 30 أبريل

الخميس 26/مارس/2020 - 05:22 م
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
آلاء حسن
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مد فترة التقديم لمسابقات المجلس حتى يوم 30 أبريل المقبل.

وتتضمن مسابقات الأعلى للثقافة عدة مجالات ومنها: «فن الكاريكاتير، التأليف المسرحى، شعر العامية، آفاق التنمية في الصحراء الغربية، الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية، الإعلام وتعزيز الولاء والانتماء، المشروعات القومية الكبرى وتنمية المناطق النائية».

وكان المجلس الأعلى للثقافة، قد أعلن عن تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية «أونلاين»، من بينها سلسلة حلقات ثقافية عربية بعنوان (اقرأ معانا)، ويأتى ذلك فى إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان (الثقافة بين إيديك).

وتتضمن السلسلة اختيار الكاتب مقتطفات من أحد أعماله أو روايته أو إحدى القصص القصيرة أو إحدى قصائده الشعرية، وقراءتها بصوته مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل (بحد أقصى 15 دقيقة)، ويرسل التسجيل وتتم إذاعة التسجيل على اليوتيوب والفيسبوك والسوشيال ميديا عموما مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين، ومن المقرر أن يشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر، كما دعا المجلس كل المثقفين العرب للمشاركة في السلسلة.

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