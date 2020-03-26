«مصر بلدى» يطلق «بإيدنا نحافظ على بلدنا» لمواجهة كورونا

أطلق حزب "مصر بلدي" حملة توعوية تحت شعار "بإيدنا نحافظ علي بلدنا"، وتهدف إلى توعية المواطنين للحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من منطلق المسئولية السياسية والمجتمعية تجاه أمن وسلامة المجتمع المصري والمواطنين، والوقوف بجانب الدولة المصرية ومؤسساتها وأجهزتها في الحد من انتشار الفيروس، وطبقًا لدور الشباب وأهميته في هذه المرحلة.ووجه حسام الدين محمود، أمين شباب الحزب، بتفعيل الحملة على مستوى المحافظات من خلال الشباب، بهدف رفع درجه الوعي بأهم سلوكيات المواطنين في هذه المرحلة وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بتفعيلها الحكومة المصرية، حتى نستطيع أن نعبر جميعًا بمصر وشعبها لبر الأمان في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال لافتات إرشادية بالأدوات المستخدمة في القضاء على الفيروس وتطهير بعض الأماكن العامة والمنشآت الخاصة بسواعد الشباب للحد من انتشاره.وأكد: "نثق جميعًا في قدرة الشعب المصري على التغلب على هذا التحدي الجديد بالوعي والإدراك واتباع الإجراءات الوقائية والتجاوب الكامل للإجراءات التي وجهت بها الحكومة المصرية، فنحن معًا نستطيع التغلب على هذا التحدي ونقضي على انتشار فيروس كورونا المستجد".