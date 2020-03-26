ضبط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام شخصين، مالك مكتبين للسفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، ومحكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية- بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، بمقر الشركات المشار إليها، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.