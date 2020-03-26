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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط أصحاب محلات أعادوا فتحها أثناء الحظر عقب مرور الدوريات الأمنية

الخميس 26/مارس/2020 - 12:44 م
متهم
متهم
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن القبض على عدد من أصحاب المحلات قاموا بإعادة فتحها أثناء توقيت الحظر وتحايلوا على رجال الأمن عقب مرور الدوريات الأمنية.

وأوضح المصدر، أن ضباط مديرية أمن القاهرة يتعاملون بحزم مع من يخترقون حظر التجول وأنه تم القبض على عدد من المواطنين اخترقوا الحظر بمناطق مصر الجديدة والتجمع الأول والمعادي.

وأكد أن كل دائرة يقوم ضباطها بغلق مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية عن طريق ارتكازات أمنية ويشمل كل ارتكاز على الأقل ضابط من قوة القسم التابع للدائرة و4 أمناء شرطة ويقومون بوضع حواجز حديدية وخرسانية بالشارع لمنع حركة المرور أمام المواطنين والسماح للحالات الخاصة فقط بالمرور وضبط المخالفين.

وأشار المصدر، إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة داخل محلات مستلزمات طبية غير حاصلة على تصريح بمزاولة المهنة مثل الكمامات التي يتم ضبطها أثناء الحملات مصنوعة من الأقمشة وغير مؤهلة للاستخدام الآدمي وحماية المواطنين، لكن يتم تصنيعها بهدف تحقيق الربح غير المشروع واستغلال أزمة نقص المستلزمات الطبية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

و في السياق ذاته أوضح المصدر، أن هناك دوريات أمنية تخرج يوميا من جميع أقسام الشرطة التابعة لقطاعات المديرية للتأكد من إغلاق المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن قوات الأمن تقوم بتشميع المحال ومصادرة أدوات المقاهي بالاشتراك مع شرطة المرافق والأحياء في حال ثبوت عدم التزام أصحاب المحلات وتنفيذ قرار الغلق في الوقت المحدد في تمام السابعة.

وكشف المصدر، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة كلف جميع رؤساء المباحث الدوائر، بالمرور على أصحاب المحلات والمقاهي في تمام السادسة مساء والتنبيه عليهم بالغلق في تمام السابعة، وأن يقوموا بالغلق أمام المواطنين في تمام السادسة وإعطاء العاملين مهلة ساعة لتنظيف المكان وتعقيمه وإغلاقه نهائيًا في السابعة.

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