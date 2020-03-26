رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الإفراج عن 392 نزيلًا من السجون

الخميس 26/مارس/2020 - 12:38 م
قطاع السجون
قطاع السجون
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 107 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 68 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 285 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهام سعيد لـ جدها مؤسس الكبريتاج: أنت سبب مشاكلى

القبض على السائق المتسبب فى حادث كمين الصف

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ200 مليون دولار لخلق الوظائف

الصور

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن قرارات وزير التعليم اليوم

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

16 قتيلاً و15 مصاباً بكارثة «كمين الحظر» في الصف

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

الصحة

أهل مصر تحذر من الاستخدام الخاطئ للمطهرات وسوائل التعقيم فى مواجهة كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": ريجيم الكيتو والقراطاي لا يتناسبون مع المجتمع المصري

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الوقاية أخطر من الوباء.. أحيانًا!
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

مقهى الفجيرة الثقافى يطلق مبادرة «شذرات» على التواصل الاجتماعى

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

ضمن «اقرأ معانا».. عماد أبو غازي في مداخلة حول «الدولة والفنون الجميلة في مصر»

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية