محامية تركية: حكومة أردوغان تتبع طريقة رجعية بشأن «كورونا»

انتقدت رئيسة مكتب الشفافية الدولية في تركيا، المحامية أويا أوزرسلان، الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، في الطريقة التي تنتهجها في الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد وتحديثها لبيانات انتشار الفيروس، واصفة إياها بأنها طريقة "رجعية" وتفتقر إلى الشفافية، حسبما أفاد موقع "أحوال" التركي.وقالت أوزرسلان، في سلسلة من التغريدات نشرتها على صفحتها بموقع التغريدات "تويتر": "العالم كله يتجه إلى البيانات الرسمية والتحديثات بشأن الفيروس على مواقع الإنترنت، بينما في تركيا ينتظرون كلمة الوزير"، داعية الحكومة التركية إلى أن تحذو حذو الدول الأخرى وأن تقدم معلومات شاملة ومحدثة بخصوص انتشار الفيروس في البلاد.ولفت الموقع، إلى أنه منذ أن سجلت الحكومة أول حالة إصابة بالفيروس التاجي، دأب وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، على الإعلان عن تحديثات الوزارة بحالات الإصابة والوفيات في نشرات تبثها التليفزيون التركي مساء كل يوم.وقالت أوزرسلان، إن هذه الطريقة تفتقر إلى الشفافية وتتخلف كثيرا عن الأنظمة التي تتبعها الدول الأخرى بشأن تفشي الفيروس، حيث توفر خريطة محدثة بمعلومات شاملة عن العدد الإجمالي للحالات في كل مقاطعة على موقع وزارة الصحة على الإنترنت، وهو الأمر الذي لم يتم تطبيقه في تركيا حتى الآن.وأضافت انه حتى المعلومات التي تنشرها وزارة الصحة التركية على حسابها على "تويتر" تعتمد على بيانات "غير واضحة" وتتغير كل يوم، لافتة إلى أنه بينما تفتقر البلاد لطريقة حديثة لنشر بيانتها عن انتشار الفيروس، تقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين ينشرون معلومات عن تفشي فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.