طوكيو تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني

قالت وكالة جيجي للأنباء إن العاصمة اليابانية طوكيو أعلنت، اليوم الخميس، عن أكثر من 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.وعقدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي مؤتمرًا صحفيًا طارئًا في وقت متأخر أمس الأربعاء للتحذير من خطر حدوث قفزة كبيرة في الإصابات، وطالبت السكان بتجنب الخروج إلا للضرورة حتى 12 أبريل.وأصبحت المدينة مركز تفشي الفيروس في اليابان بعد أن سجلت أكثر من 250 حالة إصابة.