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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

قصر الدوبارة تقرر إلغاء مؤتمر الصلاة بسبب «كورونا»

الخميس 26/مارس/2020 - 09:37 ص
كنيسة
كنيسة
مونيكا جرجس-جرجس صفوت
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أعلنت كنيسة قصر الدوبارة، إلغاء مؤتمر الصلاة الذي كان من المقرر أن ينعقد في أبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID- 19".

وقالت الكنيسة، في بيان لها: "نظرًا للظروف التي تمر بها بلادنا من انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا منا على صحتكم الغالية، وبناءً على توصية رئاسة الطائفة الإنجيلية بتأجيل أنشطة الكنائس والتجمعات كثيفة العدد، لذا قررت الكنيسة إلغاء مؤتمر الصلاة الذي كان مقررًا له من 2 إلى 4 أبريل 2020 بوادي النطرون.

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