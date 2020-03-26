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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القوى العاملة بالبحرالأحمر: 3500 عامل مسجل بفئة العمالة غير المنتظمة

الخميس 26/مارس/2020 - 09:29 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
كتب- علي عواد
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أعلن سعيد عبدالراضي، مدير عام القوى العاملة بمدينة الغردقة، عن أنه مسجل بالمديرية بالبحر الأحمر 3500 عامل من العمالة غير المنتظمة وهم المستحقون للمنحة الاستثنائية، بخلاف العمال الذين يقومون بالتسجيل على موقع الوزارة.

وأضاف مدير عام القوى العاملة، في صريحات صحفية له، أن العمال غير المنتظمين المسجلين بالمديرية والذين يبلغ عددهم 3500 عامل، ضمن قاعدة بيانات داخل المديرية، وتم إرسال كشوفاتهم للوزارة لصرف المنحة الاستثنائية الـ500 جنيه.

وأوضح أن هؤلاء العمال يتقاضون منحا من المديرية بشكل دوري ومنتظم على مدار العام، منها مكافأة الأعياد ومصروفات الوفاة ومنحة الزواج، ومن المقرر أن يتم صرف المنحة الاستثنائية من خلال البريد خلال أبريل المقبل، لافتًا إلى أن التسجيل الإلكتروني وحده لا يضمن الحصول على المنحة الاستثنائية التي قررتها الدولة للعمالة غير المنتظمة، إذ سيتم فرز المتقدمين من خلال موقع الوزارة قبل اعتماد الصرف لهم ولا بد من خضوعهم لشروط وضوابط، وذلك تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

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