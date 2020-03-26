خريطة توزيع العمل الصيفي بـ«استئناف القاهرة» (مستندات)

أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٠، جاء في فحواه أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، ولصالح العمل، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة أن تنظرالدوائر الجنائية في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام ٢٠٢٠، قضايا الجنايات المحبوس فيها أحد المتهمين، وجنايات إعادة الإجراءات، وتجديد الحبس واستئناف أوامر الحبس، وأوامر المنع من السفر والتصرف وما يتعلق بها، وما ترى المحكمة عرضه على الدوائر، وذلك بالإضافة إلى عملها الأصلي.وأشار القرار - الذي حصل "الدستور" على نسخة منه - إلى أن تنظر الدوائر المدنية وشئون الأسرة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام ٢٠٢٠ بالإضافة إلى عملها الأصلي "الرد والمخاصمة، سرية البنوك، وما ترى رئاسة المحكمة عرضه على الدائرة، وتجديد حبس المتهمين في القضايا الجنائية واستئناف أوامر الحبس".وأوضح القرار أنه سيتم توزيع العمل بالدوائر الجنائية والمدنية وشئون الأسرة وطعون نقض الجنح بالمحكمة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام ٢٠٢٠ طبقا للكشوف المرفقة.وأوضح القرار أن جميع قضاة المحكمة في حالة عمل مستمر خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام ٢٠٢٠، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١ يوليو حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وعلى المكتب الفني تنفيذه.