أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 26-3- 2020

انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 697 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 797 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 597 جنيهًا.





فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 465 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5576 جنيهًا، والأوقية سجلت 1614 دولارًا في البورصات العالمية.





ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» 757 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 657 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 515 جنيهًا.





وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 26-3- 2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.





أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار 24: 797 جنيهًا

عيار 22: 730 جنيهًا

عيار 21: 697 جنيهًا

عيار 18: 597 جنيهًا

عيار 14: 465 جنيهًا

عيار 12: 398 جنيهًا

الأونصة: 24773 جنيهًا

الجنيه الذهب: 5576 جنيهًا

الكيلو: 796571 جنيهًا





أسعار الذهب بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

عيار 24: 816.85 جنيه

عيار 22: 748.79 جنيه

عيار 21: 714.76 جنيه

عيار 18: 612.65 جنيه

عيار 14: 476.50 جنيه

عيار 12: 408.43 جنيه

عيار 9: 306.32 جنيه

أوقية الذهب: 25404 جنيهات

جنيه الذهب: 5718 جنيهًا