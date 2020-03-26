أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 26-3- 2020
الخميس 26/مارس/2020 - 08:26 ص
عبدالهادي أبوطالبطباعة
انخفضت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر عيار «21» نحو 697 جنيهًا، في حين سجل عيار «24» نحو 797 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 597 جنيهًا.
فيما بلغ سعر عيار «14» نحو 465 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 5576 جنيهًا، والأوقية سجلت 1614 دولارًا في البورصات العالمية.
ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» 757 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 657 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 515 جنيهًا.
وتقدم «الدستور» أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 26-3- 2020، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وفي أسواق المال.
أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
عيار 24: 797 جنيهًا
عيار 22: 730 جنيهًا
عيار 21: 697 جنيهًا
عيار 18: 597 جنيهًا
عيار 14: 465 جنيهًا
عيار 12: 398 جنيهًا
الأونصة: 24773 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5576 جنيهًا
الكيلو: 796571 جنيهًا
أسعار الذهب بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
عيار 24: 816.85 جنيه
عيار 22: 748.79 جنيه
عيار 21: 714.76 جنيه
عيار 18: 612.65 جنيه
عيار 14: 476.50 جنيه
عيار 12: 408.43 جنيه
عيار 9: 306.32 جنيه
أوقية الذهب: 25404 جنيهات
جنيه الذهب: 5718 جنيهًا
كيلو الذهب: 816853 جنيهًا