أهالى سوهاج يرحبون بمبادرة بنك مصر لتجنب عدوى «كورونا»

لقى ماقام به بنك مصر فرع طهطا شمالى محافظة سوهاج، ترحيب شديد من الوظفين أثناء التردد على ماكينات البنك لصرف رواتبهم، حيث قامت إدارة البنك بوضع مجموعة من الكراسي المكتبية عبر صفين خُصص أحدهم للرجال والأخر للنساء لمنع تزاحم الأهالي حول مكينات الصرف، وذلك في إطار الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمنع التجمعات تخوفًا من انتشار فيروس كرونا.في الوقت نفسه، خصص بنك مصر أحد الموظفين لتوزيع الجوانتي الطبي على المواطنين قبل الدخول إلى الماكينات لإجراء عمليات السحب، وكذلك المناديل الورقية، بجانب تطهير الماكينات بالمواد المطهرة، وذلك تجنبًا للعدوى من الفيروس القاتل.من جانبه، أشاد خالد أحمد، موظف بالأزهر الشريف، بالمظهر الحضاري الذى قامت به إدارة بنك مصر قائلًا: «دي حاجة كويس جدًا من البنك، أتمنى أن يتم تعميمها على جمع المصالح؛ لأنه أول مرة نلاقي كراسي وترتيب للناس بدل الخناقات اللي كانت بتحصل كل مرة أثنا صرف المرتبات، بجانب حماية الموظفين من العدوى».