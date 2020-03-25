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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة أبوظبى» تغلق مؤقتًا جميع المواقع والمراكز الثقافية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:51 م
اللوفر أبوظبي
اللوفر أبوظبي
جمال عاشور
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قررت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي إغلاق جميع المواقع الثقافية التابعة لها في الإمارة بشكل مؤقت، بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وحرصًا على صحة وسلامة الزوار والجمهور من المجتمع المحلي.

تتضمن هذه المواقع بيت العود، بيركلي أبوظبي، مركز القطارة للفنون، والتي كانت تقدم دروسًا محدودة في الفنون، مع اتباع التعليمات الصارمة للصحة والسلامة.

الجدير بالذكر، أنّه سبق لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إغلاق كل المواقع الثقافية في الإمارة، بما فيها «اللوفر أبوظبي، منارة السعديات، قصر الحصن، المجمّع الثقافي، متحف قصر العين، واحة العين، قلعة الجاهلي، وقصر المويجعي»، حيث تولي الأهمية الكبرى لصحة الزوار والموظفين وسلامتهم، على أنّ يتم إعلامكم لاحقًا عند مباشرة المواقع الثقافية استقبال زوارها مجددًا.

تتولى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة الإمارة عالميًا باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.

كما تتولى الدائرة قيادة القطاع السياحي في الإمارة والترويج لها دوليًا كوجهة سياحية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والأعمال التي تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين.

وترتكز سياسات عمل الدائرة وخططها وبرامجها على حفظ التراث والثقافة، بما فيها حماية المواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك تطوير قطاع المتاحف وفي مقدمتها إنشاء متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم أبوظبي.

وتدعم الدائرة أنشطة الفنون الإبداعية والفعاليات الثقافية بما يسهم في إنتاج بيئة حيوية للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث في الإمارة، وتلعب الدائرة دورًا رئيسيًا في خلق الانسجام وإدارته لتطوير أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وذلك من خلال التنسيق الشامل بين جميع الشركاء.

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