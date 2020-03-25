نيكول سابا تتضرع للعذراء للتخلص من «كورونا»

تضرعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، للعذراء وذلك للتغلب على فيروس كورونا والذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.وقالت نيكول سابا، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "نتضرّع إليك يا "عذراء" كي نتخطّى هذه الأزمة ولكي تشفي جميع المرضى وتحمينا من هذا الوباء الشرير.. خليك بالبيت احمي حالك وعيلتك".يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 333 حالة ثبتت إيجابيتها من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.